Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский нападающий «Колорадо» Ничушкин набирает очки восемь матчей подряд

Российский нападающий «Колорадо» Ничушкин набирает очки восемь матчей подряд
Комментарии

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин набирает очки восемь матчей подряд. В сегодняшней встрече с «Сан-Хосе» россиянин забил гол и отдал три результативные передачи, чем помог разгромить соперника со счётом 6:0.

За последние восемь игр 28-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности за этот отрезок составил «+7». Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Ничушкина 32 игры, в которых россиянин набрал 28 очков — забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач.

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 6:0.

Новость по теме
Четыре очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023