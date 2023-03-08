Российский нападающий «Колорадо» Ничушкин набирает очки восемь матчей подряд

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин набирает очки восемь матчей подряд. В сегодняшней встрече с «Сан-Хосе» россиянин забил гол и отдал три результативные передачи, чем помог разгромить соперника со счётом 6:0.

За последние восемь игр 28-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности за этот отрезок составил «+7». Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Ничушкина 32 игры, в которых россиянин набрал 28 очков — забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач.

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 6:0.