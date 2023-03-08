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Кучеров делит шестое место в истории НХЛ по длительности домашней результативной серии

Кучеров делит шестое место в истории НХЛ по длительности домашней результативной серии
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Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров оформил дубль и отдал результативную передачу в сегодняшнем матче с «Филадельфией» (5:2).

Россиянин набрал очки в 22-м домашнем матче подряд, серия форварда длится с 26 ноября 2022 года. Кучеров делит шестое место по этому показателю в истории НХЛ с Венсаном Дамфуссом, Филом Хаузли и Уэйном Гретцки. Рекорд по длительности домашней результативной серии в истории НХЛ принадлежит легендарному Уэйну Гретцки, который в сезоне-1988/1989 набирал очки в 40 домашних матчах подряд.

Рекордные результативные серии хоккеистов в домашних матчах в истории НХЛ:

  1. Уэйн Гретцки — 40 (сезон-1988/1989).
  2. Уэйн Гретцки — 33 (1985/1986).
  3. Марио Лемье — 31 (1995/1996).
  4. Бретт Халл — 26 (1989/1990) и Марио Лемье — 26 (1989/1990).
  5. Джо Сакик — 23 (2000/2001) и Пол Коффи — 23 (1985/1986).
  6. Никита Кучеров — 22 (2022/2023), Венсан Дамфусс — 22 (1992/1993), Фил Хаузли — 22 (1991/1992) и дважды Уэйн Гретцки — в сезоне-1989/1990 и в сезоне-1990/1991.

Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Кучерова 91 (25+66) очко в 64 матчах.

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