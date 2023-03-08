Онлайн-трансляция четвёртого матча первого раунда Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард»
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Сегодня, 8 марта, «Сибирь» в Новосибирске примет «Авангард». Старт встречи запланирован на 13:30 мск. Команды обменялись победами в Омске, а в первой встрече на площадке новосибирцев победу праздновали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Авангарда».
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
В сезонной серии из четырёх встреч команды поделили победы поровну, выиграв в своих домашних матчах. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина «Сибирь» вырвала победу в дополнительное время со счётом 2:1. В следующей встрече «Авангард» взял реванш – 4:1. В третьей игре серии победу в упорном матче праздновали хоккеисты «Авангарда» со счётом 4:3.
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