Онлайн-трансляция четвёртого матча плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист»

Сегодня, 8 марта, «Металлург» в Магнитогорске примет «Автомобилист». Старт встречи запланирован на 14:30 мск. Команды обменялись победами в Екатеринбурге, а в первом матче в Магнитогорске победу праздновали хозяева площадки. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Металлурга».
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».
В сезонной серии из четырёх встреч «Автомобилист» одержал три победы при одном поражении. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина клуб из Екатеринбурга одержал победу со счётом 4:2. В следующей встрече «Металлург» взял реванш в дополнительное время 3:2. В третьей игре вновь состоялся овертайм, по итогам которого верх взяли хоккеисты «Металлурга» со счётом 2:1.
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