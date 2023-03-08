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«Следующий такой матч вновь будет через 10 лет». Ничушкин — о повторении рекорда по очкам

«Следующий такой матч вновь будет через 10 лет». Ничушкин — о повторении рекорда по очкам
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поделился эмоциями от повторения своего личного рекорда по очкам в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянин забил гол и отдал три результативные передачи в матче с «Сан-Хосе» (6:0). Предыдущий раз Ничушкин набирал четыре очка в составе «Далласа» в декабре 2013 года.

«Думаю, мы отлично начали матч, тем более что иногда на один гол приходится около 20 бросков, а сегодня нам, я думаю, больше повезло. Десять лет назад я также набирал четыре очка. Вероятно, следующая такая игра будет снова через 10 лет», — цитирует Ничушкина пресс-служба НХЛ.

Ничушкин набирает очки восемь матчей подряд. За последние восемь игр 28-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности за этот отрезок составил «+7». Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Ничушкина 32 игры, в которых россиянин набрал 28 очков — забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач.

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