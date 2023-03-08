«Следующий такой матч вновь будет через 10 лет». Ничушкин — о повторении рекорда по очкам

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поделился эмоциями от повторения своего личного рекорда по очкам в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянин забил гол и отдал три результативные передачи в матче с «Сан-Хосе» (6:0). Предыдущий раз Ничушкин набирал четыре очка в составе «Далласа» в декабре 2013 года.
«Думаю, мы отлично начали матч, тем более что иногда на один гол приходится около 20 бросков, а сегодня нам, я думаю, больше повезло. Десять лет назад я также набирал четыре очка. Вероятно, следующая такая игра будет снова через 10 лет», — цитирует Ничушкина пресс-служба НХЛ.
Ничушкин набирает очки восемь матчей подряд. За последние восемь игр 28-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности за этот отрезок составил «+7». Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Ничушкина 32 игры, в которых россиянин набрал 28 очков — забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач.
- 8 марта 2023
-
10:15
-
10:00
-
09:47
-
09:18
-
09:00
-
08:44
-
08:29
-
08:17
-
08:07
-
07:42
-
07:36
-
06:57
-
06:04
-
05:54
-
05:53
-
05:46
-
05:45
- 7 марта 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:45
-
23:39
-
23:29
-
23:21
-
23:12
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:48
-
22:33
-
22:29
-
22:24
-
22:15
-
22:15
-
22:08