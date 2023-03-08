Онлайн-трансляция четвёртого матча плей-офф КХЛ «Северсталь» — ЦСКА
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Сегодня, 8 марта, «Северсталь» в Череповце примет ЦСКА. Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Команды обменялись победами в Москве, а первую встречу в Череповце выиграли хозяева площадки. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Северстали».
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
В сезонной серии из четырёх встреч «Северсталь» трижды одержала верх над армейцами, выиграв дважды дома и один раз в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА уверенно победил 5:2. В следующей встрече «Северсталь» взяла реванш, одолев армейцев в овертайме – 3:2. В третьем матче серии победу одержали хоккеисты «Северстали» со счётом 5:3.
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