Онлайн-трансляция четвёртого матча плей-офф КХЛ «Северсталь» — ЦСКА

Сегодня, 8 марта, «Северсталь» в Череповце примет ЦСКА. Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Команды обменялись победами в Москве, а первую встречу в Череповце выиграли хозяева площадки. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Северстали».

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах KHL и KHL Prime.

В сезонной серии из четырёх встреч «Северсталь» трижды одержала верх над армейцами, выиграв дважды дома и один раз в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА уверенно победил 5:2. В следующей встрече «Северсталь» взяла реванш, одолев армейцев в овертайме – 3:2. В третьем матче серии победу одержали хоккеисты «Северстали» со счётом 5:3.