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Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Онлайн-трансляция четвёртого матча плей-офф КХЛ «Динамо» — «Торпедо»

Онлайн-трансляция четвёртого матча плей-офф КХЛ «Динамо» — «Торпедо»
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Сегодня, 8 марта, «Динамо» в Москве примет «Торпедо». Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Команды обменялись победами в Нижнем Новгороде, а в первом матче серии в Москве сильнее оказались хозяева площадки. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область

В сезонной серии из четырёх встреч команды обменялись победами, выиграв по разу дома и в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина москвичи победили – 3:1. В следующей встрече «Торпедо» взяло уверенный реванш – 5:2. В третьем матче серии сухую победу одержали хоккеисты «Динамо» со счётом 3:0. Матч запомнился дракой фанатов на трибуне.

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