Онлайн-трансляция четвёртого матча плей-офф КХЛ «Динамо» — «Торпедо»

Сегодня, 8 марта, «Динамо» в Москве примет «Торпедо». Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Команды обменялись победами в Нижнем Новгороде, а в первом матче серии в Москве сильнее оказались хозяева площадки. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

В сезонной серии из четырёх встреч команды обменялись победами, выиграв по разу дома и в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина москвичи победили – 3:1. В следующей встрече «Торпедо» взяло уверенный реванш – 5:2. В третьем матче серии сухую победу одержали хоккеисты «Динамо» со счётом 3:0. Матч запомнился дракой фанатов на трибуне.