«Последний раз тренировался две недели назад». Кейн — о первых занятиях с «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Патрик Кейн высказался о первых тренировках в составе нового клуба. Благодаря перерыву в несколько дней между матчами американский форвард получил возможность на полноценные занятия в составе «Рейнджерс».

«Определённо приятно выйти и потренироваться сегодня. У меня ещё даже не было утреннего катания с командой. Прошло совсем немного времени с момента моего обмена. Моя последняя тренировка в Чикаго была две недели назад. Я должен вновь начать работать», — цитирует Кейна The Score.

Предыдущий матч «Рейнджерс» провели с «Бостоном» 4 марта. Следующий соперник «синерубашечников» — «Монреаль», с которым клуб встретится 10 марта. За два матча в составе «Рейнджерс» Кейн пока не набрал очков, заработав полезность «-4».