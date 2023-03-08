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«Последний раз тренировался две недели назад». Кейн — о первых занятиях с «Рейнджерс»

«Последний раз тренировался две недели назад». Кейн — о первых занятиях с «Рейнджерс»
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Нападающий «Рейнджерс» Патрик Кейн высказался о первых тренировках в составе нового клуба. Благодаря перерыву в несколько дней между матчами американский форвард получил возможность на полноценные занятия в составе «Рейнджерс».

«Определённо приятно выйти и потренироваться сегодня. У меня ещё даже не было утреннего катания с командой. Прошло совсем немного времени с момента моего обмена. Моя последняя тренировка в Чикаго была две недели назад. Я должен вновь начать работать», — цитирует Кейна The Score.

Предыдущий матч «Рейнджерс» провели с «Бостоном» 4 марта. Следующий соперник «синерубашечников» — «Монреаль», с которым клуб встретится 10 марта. За два матча в составе «Рейнджерс» Кейн пока не набрал очков, заработав полезность «-4».

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