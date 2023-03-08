Гусев стал лучшим снайпером СКА в КХЛ в матчах с минским «Динамо»

Форвард Никита Гусев во вчерашнем матче забросил свою 11-ю шайбу в составе СКА в ворота минского «Динамо» и теперь является лучшим снайпером армейцев в КХЛ в матчах с «зубрами», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Никита обошёл Андрея Кузьменко, на счету которого 10 шайб в ворота минчан.
Всего в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Гусев за СКА сыграл 37 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 49 очков. В Кубке Гагарина 30-летний нападающий за четыре матча записал на свой счёт 7 (2+7) результативных баллов.
Напомним, вчера, 7 марта, в Минске «Динамо» одержало победу над СКА со счётом 4:2. Пятый матч в серии Кубка Гагарина состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск.
- 8 марта 2023
-
16:27
-
16:10
-
15:54
-
15:31
-
15:11
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:09
-
12:41
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
10:52
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:47
-
09:18
-
09:00
-
08:44
-
08:29
-
08:17
-
08:07
-
07:42
-
07:36
-
06:57
-
06:04
-
05:54
-
05:53
-
05:46
-
05:45