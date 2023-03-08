Гусев стал лучшим снайпером СКА в КХЛ в матчах с минским «Динамо»

Форвард Никита Гусев во вчерашнем матче забросил свою 11-ю шайбу в составе СКА в ворота минского «Динамо» и теперь является лучшим снайпером армейцев в КХЛ в матчах с «зубрами», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Никита обошёл Андрея Кузьменко, на счету которого 10 шайб в ворота минчан.

Всего в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Гусев за СКА сыграл 37 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 49 очков. В Кубке Гагарина 30-летний нападающий за четыре матча записал на свой счёт 7 (2+7) результативных баллов.

Напомним, вчера, 7 марта, в Минске «Динамо» одержало победу над СКА со счётом 4:2. Пятый матч в серии Кубка Гагарина состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск.