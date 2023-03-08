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«Авангард» бросил по воротам «Сибири» 15 раз. В прошлом матче было 12

«Авангард» бросил по воротам «Сибири» 15 раз. В прошлом матче было 12
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:1.

В матче «ястребы» бросили по воротам хозяев 15 раз и забросили четыре шайбы. В первых двух периодах омичи нанесли по шесть бросков, а в третьем — три. Отметим, что в предыдущей встрече «Авангард» также забил четыре гола, но бросил ещё меньше — 12 раз. «Сибирь» в сегодняшнем матче нанесла 44 броска по воротам Василия Демченко.

Лучшим бомбардиром омского клуба является Сергей Толчинский. В четырёх матчах 28-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.

«Авангард» выиграл оба матча в Новосибирске и повёл в серии плей-офф со счётом 3-1. Следующий матч Кубка Гагарина между командами состоится в Омске 10 марта и начнётся в 16:30 мск.

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