Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу 4:0 в игре с «Металлургом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог матча с «Металлургом» (4:0).

«Хорошая игра, особенно начало первого периода, имели хорошие моменты, вратарь соперника сыграл здорово, надо отдать должное. Переломный момент — второй период, гол в меньшинстве, ребята выполнили установку, хочу сказать спасибо. Поддержка наших болельщиков здорово помогало, поздравляю наших болельщиц с праздником.

Маттссон в воротах? Поговорили с тренером по вратарям, решили, что он находится в хорошей форме. Голы в овертаймах — несчастный случай, он помогал нам, решили оставить его в воротах, он сказал, что чувствует себя хорошо.

Насколько важна крупная победа для морального духа? Не считаю, что она крупная, «Металлург» снял вратаря, чтобы мы побольше забили голов, такой тактический ход. Здорово, что победили, была небольшая скованность у ребят, но они показали, что могут.

Игра Макеева после травмы? Он неплохо провёл серию на Дальнем Востоке, я знаю его давно, он может ещё добавить своей быстротой. Была тяжёлая травма, здорово, что он вышел и помогает команде.

В чём причина нуля пропущенных голов в меньшинстве? И разбираем соперника, и где-то везёт. Это спорт, смотрим, как каждая бригада разыгрывает, но без фарта никуда», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.