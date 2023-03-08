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Мартемьянов рассказал, за счёт чего «Сибирь» постарается выиграть у «Авангарда» в Омске

Мартемьянов рассказал, за счёт чего «Сибирь» постарается выиграть у «Авангарда» в Омске
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после поражения от «Авангарда» (1:4) рассказал, за счёт чего новосибирцы постараются выиграть в Омске в шестом матче серии.

«В чём ключ к победе в Омске? Я не буду рассказывать, как мы будем играть. Наш резерв – огромная работа, самоотдача. Мастерство команды соперника на порядок выше, чем у нас. Это факт, который могут подтвердить, где угодно. За счёт самоотдачи, хорошей работы: мы много игр в чемпионате за счёт этого выиграли. У нас стиль команды такой: мы как его поменяем сейчас?

Невозможно в одночасье сказать человеку: ты делал вот так, а сейчас делай вот так. Он не сможет это сделать, к этому надо идти, много тренировок, много пота пролить, чтобы научиться это делать. Важно уметь играть в плей–офф. Когда надо обстановку разрядить, откатиться, прихватить. Это опыт. У нас глаза горят, но опыта пока маловато. Это ни за что не купишь, только прожить эти игры, пройти через эти жернова. Будем надеяться, что пойдет на пользу», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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