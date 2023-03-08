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Яковлев: «Металлург» с «Автомобилистом» не готов был биться и сражаться

Яковлев: «Металлург» с «Автомобилистом» не готов был биться и сражаться
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвёл итог матча с «Автомобилистом» (0:4) и рассказал про большинство у «Магнитки».

«Мы проиграли по делу. Вышли недостаточно готовые. Не готовы были биться, не готовы сражаться. С таким настроем нельзя выходить на игру плей-офф. Сейчас будем разбираться, нужно по-другому готовиться к матчам. Наверное, думали, что они сегодня нам сами всё отдадут. Но это плей-офф, здесь никто никому ничего просто так не отдаст. Над розыгрышем большинства работаем, кое-что меняем. Думаю, рано или поздно подберём ключи», — цитирует Яковлева сайт КХЛ.

Пятый матч серии Кубка Гагарина — 2023 между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится в Екатеринбурге 10 марта и начнётся в 17:00 мск.

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