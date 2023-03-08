Форвард «Металлурга» Бурмистров: сейчас красивые голы никому не нужны

Форвард «Металлурга» Александр Бурмистров прокомментировал крупное поражение от «Автомобилиста» (0:4) в четвёртом матче серии плей-офф.

«Первый период — провальный. Было видно, что играем не так как умеем. Во вторых периодах мы обычно добавляем, но пропустили этот ненужный гол в большинстве. Сами в большинстве пока что ничего не можем сделать.

Гол Валка в большинстве как-то надломил команду? Не могу сказать, что надломил, но то, что у них стало намного больше получаться, какое-то везение пошло — это да, было. Мы старались гнуть свою линию, играть в свой хоккей.

Как конкретно забить Маттссону? Пока ищем к нему ключи. Да, он хорошо играет, делает свою работу. Будем смотреть видео, искать какие-то варианты.

С чем связана пока неважная работа спецбригад «Металлурга» в этой серии? Не знаю, что ответить, потому что мы каждый день разговариваем, смотрим видео. Пока что-то не получается.

Что нужно для того, чтобы снова выиграть в Екатеринбурге? Как можно быстрее забыть эту игру и ехать в Екатеринбург со свежей головой.

Какой фактор будет самым важным в следующей игре 10-го марта? Дисциплина, работоспособность. Это главное. В плей-офф так всегда было. Сейчас красивые голы никому не нужны. Сейчас нужно бежать, бросать на ворота и закапывать её там», — цитирует Бурмистрова пресс-служба «Металлурга».

Пятый матч серии Кубка Гагарина — 2023 между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится в Екатеринбурге 10 марта и начнётся в 17:00 мск.