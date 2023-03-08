Защитник «Вашингтона» Карлсон приступил к тренировкам, он не играл с декабря 2022-го

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон приступил к тренировкам на льду, сообщает Washington Hockey Now. 33-летний игрок обороны не играл с 24 декабря 2022 года после того как шайба попала ему в голову.

Отмечается, что Карлсон занимается в бесконтактной майке. Тренерский штаб заявил, что Джону ещё далеко до возвращения к матчам и на этой неделе у него назначен визит к врачу, чтобы оценить состояние хоккеиста.

Напомним, в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1) Карлсон получил травму. В одном из эпизодов шайба попала Карлсону в голову. После этого инцидента защитник был доставлен в больницу.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 30 матчей за клуб, в которых забросил восемь шайб и сделал 13 результативных передач.