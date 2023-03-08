Защитник «Вашингтона» Карлсон приступил к тренировкам, он не играл с декабря 2022-го
Поделиться
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон приступил к тренировкам на льду, сообщает Washington Hockey Now. 33-летний игрок обороны не играл с 24 декабря 2022 года после того как шайба попала ему в голову.
Отмечается, что Карлсон занимается в бесконтактной майке. Тренерский штаб заявил, что Джону ещё далеко до возвращения к матчам и на этой неделе у него назначен визит к врачу, чтобы оценить состояние хоккеиста.
Напомним, в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1) Карлсон получил травму. В одном из эпизодов шайба попала Карлсону в голову. После этого инцидента защитник был доставлен в больницу.
В нынешнем сезоне защитник сыграл 30 матчей за клуб, в которых забросил восемь шайб и сделал 13 результативных передач.
Комментарии
- 8 марта 2023
-
19:32
-
19:20
-
19:04
-
18:56
-
18:50
-
18:32
-
18:26
-
18:15
-
18:02
-
17:57
-
17:49
-
17:42
-
17:37
-
17:34
-
17:31
-
17:15
-
17:12
-
16:52
-
16:38
-
16:27
-
16:10
-
15:54
-
15:31
-
15:11
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:09
-
12:41
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:15
Партнерский контент