ЦСКА забросил девять шайб «Северстали» в гостях и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина

В Череповце завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» играла на своём льду с ЦСКА. Победу со счётом 9:3 одержали гости. Счёт в серии – 2-2.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Плотников с передач Никиты Нестерова и Константина Окулова. На 11-й минуте периода преимущество гостей удвоил Владислав Каменев с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова. Через три с половиной минуты Павел Карнаухов с передачи Антона Слепышева сделал счёт 3:0. На 17-й минуте Антон Слепышев с передачи Андрея Светлакова довёл счёт до крупного.

На пятой минуте второго периода Робин Пресс размочил счёт с передач Даниила Пыленкова и Игоря Гераськина. Менее чем через минуту пятую шайбу гостей забросил Тахир Мингачёв с передач Фредрика Классона и Виталия Абрамова. На восьмой минуте периода Михаил Григоренко довёл счёт до разгромного с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

На 11-й минуте третьего периода Руслан Абросимов с передач Михаила Тихонова и Дмитрия Моисеева сделал счёт 6:2. на 16-й минуте периода третью шайбу хозяев забросил Егор Морозов. Антон Слепышев и

Прохор Полтапов в конце третьего периода сделали счёт 8:3. Окончательный счёт установил Тахир Мингачёв, забросивший в пустые ворота.

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Пятый матч в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» пройдёт 10 марта. Команды сыграют в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.