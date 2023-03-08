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ЦСКА забросил девять шайб «Северстали» в гостях и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина

ЦСКА забросил девять шайб «Северстали» в гостях и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина
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В Череповце завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» играла на своём льду с ЦСКА. Победу со счётом 9:3 одержали гости. Счёт в серии – 2-2.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Плотников с передач Никиты Нестерова и Константина Окулова. На 11-й минуте периода преимущество гостей удвоил Владислав Каменев с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова. Через три с половиной минуты Павел Карнаухов с передачи Антона Слепышева сделал счёт 3:0. На 17-й минуте Антон Слепышев с передачи Андрея Светлакова довёл счёт до крупного.

На пятой минуте второго периода Робин Пресс размочил счёт с передач Даниила Пыленкова и Игоря Гераськина. Менее чем через минуту пятую шайбу гостей забросил Тахир Мингачёв с передач Фредрика Классона и Виталия Абрамова. На восьмой минуте периода Михаил Григоренко довёл счёт до разгромного с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

На 11-й минуте третьего периода Руслан Абросимов с передач Михаила Тихонова и Дмитрия Моисеева сделал счёт 6:2. на 16-й минуте периода третью шайбу хозяев забросил Егор Морозов. Антон Слепышев и
Прохор Полтапов в конце третьего периода сделали счёт 8:3. Окончательный счёт установил Тахир Мингачёв, забросивший в пустые ворота.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 9
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников (Нестеров, Окулов) – 08:41 (5x5)   0:2 Каменев (Григоренко, Нестеров) – 10:03 (5x4)   0:3 Карнаухов (Слепышев) – 13:29 (5x5)   0:4 Слепышев (Светлаков) – 16:44 (5x5)   1:4 Пресс (Пыленков, Гераськин) – 24:51 (5x4)   1:5 Мингачёв (Классон, Абрамов) – 25:27 (5x5)   1:6 Григоренко (Окулов, Нестеров) – 27:05 (5x4)   2:6 Абросимов (Тихонов, Моисеев) – 50:28 (5x5)   3:6 Морозов – 55:39 (5x5)   3:7 Слепышев (Светлаков) – 55:59 (5x5)   3:8 Полтапов (Брюквин) – 56:21 (5x5)   3:9 Мингачёв – 59:25 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Пятый матч в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» пройдёт 10 марта. Команды сыграют в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.

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