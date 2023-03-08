«Торпедо» в овертайме вырвало победу у московского «Динамо», счёт в серии — 2-2

В Москве завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 5:4 одержали гости. Счёт в серии – 2-2.
На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Джордан Уил с передач Александра Скоренова и Эрика О'Делла. На шестой минуте периода удвоил преимущество в счёте Эрик О'Делл с передач Джордана Уила и Александра Скоренова. На 14-й минуте встречи размочил счёт Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Игоря Ларионова. За 33 секунды до конца первой двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Максим Федотов с передач Даниила Бокуна и Сергея Гончарука.
На 47-й секунде второго периода вновь вывел хозяев вперёд Джордан Уил с передач Александра Скоренова и Андрея Миронова. На 10-й минуте периода счёт 3:3 сделал Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Игоря Ларионова.
На 14-й минуте вывел гостей вперёд Антон Сизов с передач Данила Веряева и Богдана Конюшкова. Спустя три минуты счёт 4:4 сделал Дмитрий Рашевский с передач Бреннана Менелла и Эрика О'Делла.
В овертайме победу гостям принёс бросок Даниила Бокуна.
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