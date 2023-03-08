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«Торпедо» в овертайме вырвало победу у московского «Динамо», счёт в серии — 2-2

«Торпедо» в овертайме вырвало победу у московского «Динамо», счёт в серии — 2-2
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В Москве завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 5:4 одержали гости. Счёт в серии – 2-2.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Джордан Уил с передач Александра Скоренова и Эрика О'Делла. На шестой минуте периода удвоил преимущество в счёте Эрик О'Делл с передач Джордана Уила и Александра Скоренова. На 14-й минуте встречи размочил счёт Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Игоря Ларионова. За 33 секунды до конца первой двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Максим Федотов с передач Даниила Бокуна и Сергея Гончарука.

На 47-й секунде второго периода вновь вывел хозяев вперёд Джордан Уил с передач Александра Скоренова и Андрея Миронова. На 10-й минуте периода счёт 3:3 сделал Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Игоря Ларионова.

На 14-й минуте вывел гостей вперёд Антон Сизов с передач Данила Веряева и Богдана Конюшкова. Спустя три минуты счёт 4:4 сделал Дмитрий Рашевский с передач Бреннана Менелла и Эрика О'Делла.

В овертайме победу гостям принёс бросок Даниила Бокуна.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Уил (Скоренов, О'Делл) – 02:30 (5x4)   2:0 О'Делл (Уил, Скоренов) – 05:26 (5x4)   2:1 Гончарук (Коваленко, Ларионов) – 13:32 (5x4)   2:2 Федотов (Бокун, Гончарук) – 19:27 (5x5)   3:2 Уил (Скоренов, Миронов) – 20:47 (5x5)   3:3 Гончарук (Коваленко, Ларионов) – 29:51 (5x4)   3:4 Сизов (Веряев, Конюшков) – 53:13 (5x5)   4:4 Рашевский (Менелл, О'Делл) – 56:28 (5x5)   4:5 Бокун – 68:10 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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