ЦСКА и «Северстали» не хватило шайбы до повторения рекорда по количеству голов в плей-офф

«Северсталь» и ЦСКА забросили 12 шайб на двоих за сегодняшний матч. Это шестой случай в истории плей-офф КХЛ, когда две команды забивают 12 голов за игру, сообщает пресс-служба лиги.

Рекорд принадлежит «Трактору» и «Югре», которые в сумме отличились 13 раз (04.03.2012, 7:6 в пользу «Трактора).

Напомним, ЦСКА установил клубный рекорд результативности в плей-офф КХЛ. В истории лиги это всего второй случай, когда одной команде удаётся забросить девять и более шайб в одном матче.

Напомним, в Череповце завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 9:3 одержали гости. Счёт в серии – 2-2. Пятый матч в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» пройдёт 10 марта. Команды сыграют в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.