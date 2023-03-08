Ларионов прокомментировал победу в матче-триллере с московским «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о победе в овертайме над московским «Динамо» (5:4) в плей-офф КХЛ.

«Скажу честно, потрясающий матч. Эмоционально очень захватывающая игра, которая не оставила никого равнодушным, ни в зале этой прекрасной арены, ни тех, кто смотрел этот матч по телевизору. Поздравляю ребят с победой, а команду «Динамо» с хорошей игрой, с тем, что они толкают нас поднимать нашу планку ещё выше.

На самом деле, непросто начинать игру с 0:2. Это небольшая шоковая терапия, потому что 1-3 в серии – это сложный счёт, с которого сложно выбираться. Понятно, что ничего не потеряно, но… Здесь самое важное поддержать ребят, не должно быть никакой паники. Потому что такие матчи бывают, и в таких матчах проверяется стержень команды и тех игроков, которые до этого не были в таких ситуациях. Важно успокоить и вернуться к тому хоккею, в который мы играли.

Почему не ставим Ларионова в тройку к Гончаруку и Коваленко? Вы знаете, у нас не такая глубокая скамейка, чтобы все, как говорится, яйца класть в одну корзину. Мы хотим уйти от влияния одного звена на результат. Хотим, чтобы у нас были три или даже четыре звена, которые решают. Поэтому были такие мысли и идеи, но мы продолжаем делать так, чтобы потенциал, интеллект и силы нашей команды были разбросаны по всем звеньям. Важно это не нарушить. А то, что они вместе играют на большинстве – так это следствие того, что, когда ты теряешь такого суперумного центрального, как Кручинин, которому сложно найти замену, приходится использовать такое сочетание», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.