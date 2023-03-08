Эмоции Игоря Ларионова после победного гола «Торпедо» в овертайме

В Москве завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» играло на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 5:4 одержали гости. Счёт в серии – 2-2.
После гола защитника «Торпедо» Даниила Бокуна на 69-й минуте матча, главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов ярко отпраздновал победу над бело-голубыми.
Отметим, что это первый гол Бокуна как за нижегородцев, так и в целом в КХЛ. Даниил провёл 43-й матч за «Торпедо» в этом сезоне. Также хоккеист выступал за минское «Динамо» в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Таким образом, Бокун забросил первую шайбу в лиге в своем 67-м матче в КХЛ.
Пятый матч в рамках розыгрыша Кубка Гагарина между «Торпедо» и московским «Динамо» состоится 10 марта в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 8 марта 2023
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