Нападающий ЦСКА Григоренко вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко забросил 35-ю шайбу в розыгрышах Кубка Гагарина и вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ, обойдя Игоря Григоренко и Евгения Дадонова (по 34 гола), сообщает пресс-служба лиги.

Список лучших снайперов в плей-офф Континентальной хоккейной лиги выглядит так:

1. Сергей Мозякин – 68 шайб;

2. Данис Зарипов – 57;

3. Никита Гусев – 37;

4-5. Михаил Григоренко – 35;

4-5. Вадим Шипачёв – 35.

Григоренко в плей-офф за четыре матча за армейцев забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В регулярке 28-летний форвард набрал 49 (22+27) результативных баллов за 64 сыгранные встречи.

Пятый матч в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» пройдёт 10 марта. Команды сыграют в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.