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Нападающий ЦСКА Григоренко вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ

Нападающий ЦСКА Григоренко вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ
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Форвард ЦСКА Михаил Григоренко забросил 35-ю шайбу в розыгрышах Кубка Гагарина и вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ, обойдя Игоря Григоренко и Евгения Дадонова (по 34 гола), сообщает пресс-служба лиги.

Список лучших снайперов в плей-офф Континентальной хоккейной лиги выглядит так:

1. Сергей Мозякин – 68 шайб;
2. Данис Зарипов – 57;
3. Никита Гусев – 37;
4-5. Михаил Григоренко – 35;
4-5. Вадим Шипачёв – 35.

Григоренко в плей-офф за четыре матча за армейцев забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В регулярке 28-летний форвард набрал 49 (22+27) результативных баллов за 64 сыгранные встречи.

Пятый матч в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» пройдёт 10 марта. Команды сыграют в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.

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