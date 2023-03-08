«Чикаго» выставил на драфт отказов 23-летнего российского форварда системы клуба

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«Чикаго Блэкхоукс» выставило на драфт отказов с целью расторжения контракта 23-летнего российского форварда системы клуба Павла Гоголева, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

Уроженец Москвы в текущем сезоне провёл в АХЛ за фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» два матча, в которых отличился одной заброшенной шайбой. Также в активе Павла одну игру за клуб «Торонто Марлис». 33 встречи Гоголев сыграл за команду хоккейной лиги Восточного побережья «Ньюфаундленд Гроулерс». В этих играх 23-летний форвард набрал 48 (21+27) результативных баллов.

Гоголев является чемпионом хоккейной лиги Онтарио с клубом «Гуэлф Шторм» в 2019 году.

Павел является сыном Дмитрия Гоголева, который играл в России за «Крылья Советов», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», ЦСКА, «Витязь».