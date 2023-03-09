«Тяжело терять друзей». Овечкин высказался об обмене Орлова в «Бостон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об уходе из команды соотечественника, защитника Дмитрия Орлова, и американского форварда Гарнета Хэтэтуэя.

«Мы все знаем, что это бизнес. Но тяжело терять друзей и очень хороших хоккеистов», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, в конце февраля «Вашингтон» обменял Орлова и Хэтэуэя в «Бостон Брюинз». Российский защитник успешно стартовал в составе «мишек». Орлов принял участие в пяти встречах за новый клуб: он забросил три шайбы, отдал шесть результативных передач и суммарно набрал девять очков при общем показателе полезности «+6». Россиянин стал первой звездой прошлой недели по версии официального сайта НХЛ.