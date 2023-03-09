Носки меняли на клюшку, торпедовца закинули в ворота. Фото поражения «Динамо»

8 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл четвёртый матч плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 5:4 одержали гости. Счёт в серии – 2-2.
На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Джордан Уил с передач Александра Скоренова и Эрика О'Делла. На шестой минуте периода Эрик О'Делл удвоил преимущество в счёте с передач Джордана Уила и Александра Скоренова. На 14-й минуте встречи Сергей Гончарук размочил счёт с передач Николая Коваленко и Игоря Ларионова. За 33 секунды до конца первой двадцатиминутки Максим Федотов с передач Даниила Бокуна и Сергея Гончарука восстановил равенство в счёте.
На 47-й секунде второго периода Джордан Уил с передач Александра Скоренова и Андрея Миронова вновь вывел хозяев вперёд. На 10-й минуте периода Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Игоря Ларионова сделал счёт 3:3.
На 14-й минуте третьего периода Антон Сизов с передач Данила Веряева и Богдана Конюшкова вывел гостей вперёд. Через три минуты Дмитрий Рашевский с передач Бреннана Менелла и Эрика О'Делла сравнял счёт — 4:4.
В овертайме победу гостям принёс бросок Даниила Бокуна на 69-й минуте.
Лучшие фото с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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