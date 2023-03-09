Давыдов — о поражении «Динамо»: соперник весёленький, воспользовался своим шансом

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал волевую победу «Торпедо» во вчерашнем четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (5:4 ОТ).

«В психологическом плане мы потерпели неприятное поражение. При счете 2:0, видимо, наступила какая-то расслабленность, была видна потеря концентрации. Соперник весёленький, бегущий, своим шансом воспользовался. А счастье было действительно близко, 3-1 в серии – это не 2-2. Я вам скажу, что упустить игру с 2:0 дома — это не в традициях московского «Динамо». Это вопреки нашим традициям! Что ж, теперь играем до двух побед при лишь одном матче в родных стенах. Не скажу, что матч «Динамо» провалило, увидели равный хоккей. В такой игре всё решает вратарский фактор и реализация. Честно говоря, не узнал нашего голкипера Коновалова, три шайбы можно было вытаскивать. Но ничего, бывает.

При счёте 2-2 пятый матч серии всегда если не решающий, то ключевой. Главное – не повторить ошибки второй игры, когда увлеклись столкновениями и потасовками, немного потеряв нить. Жду в Нижнем Новогороде очень напряжённый хоккей. Всем линиям «Динамо» надо прибавить — начиная с тренерской.

Работа судей в серии? На нижегородском отрезке серии судьи отработали ниже среднего уровня, на московском — на среднем. Может, в других сериях плей-офф судейство ещё слабее, ошибок больше. Для меня очевидно одно — новых Карандиных в нашем судейском корпусе нет. К сожалению. Остаётся надеяться, что в пятой игре, когда всё решат мелочи, арбитры отработают хотя бы на своём среднем уровне. Судейских скандалов нам не нужно», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в начале первого периода «Динамо» забросило две шайбы в большинстве и повело со счётом 2:0. Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов выражал недовольство работой судей после второго матча серии.