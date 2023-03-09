Маршан о выборе места для Матча звёзд НХЛ: парни хотят играть в красивых и тёплых городах

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан считает, что НХЛ нужно тщательнее подходить к выбору городов, в которых пройдут Матчи звёзд. Прошедший Матч звёзд НХЛ состоялся во Флориде, следующий пройдёт в Торонто.

«Матч всех звёзд движется в неправильном направлении. Парни хотят быть в местах, где приятно находиться. Они хотят быть в красивых или тёплых городах. Это длинный сезон. Конкурсы и сама игра — это лишь небольшая часть этих выходных. Когда все остальные хоккеисты лиги отправляются в поездки и развлекаются во время перерыва, вы не хотите застрять в Эдмонтоне в минус 30 на улице или в Детройте. Вы хотите иметь возможность наслаждаться звёздным уикендом.

Если вы хотите, чтобы большие суперзвёзды ехали на Матч звёзд, то вам следует проводить их там, где они действительно хотят быть и им это понравится. Но это не мне решать. Вероятно, к тому времени я уже завершу карьеру в лиге. Так что я не слишком беспокоюсь об этом», — цитирует Маршана журналист Грег Вышински в своём аккаунте в соцсети.