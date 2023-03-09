Экс-тренер «Авангарда» объяснил, что позволяет команде лидировать в серии с «Сибирью»

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский проанализировал серию «Авангарда» с «Сибирью», в которой омский клуб ведёт со счётом 3-1.

«Сибирь» заставляет «Авангард» так мало бросать или омичи сознательно играют в такой хоккей? Я предполагаю, что «Сибирь» имеет достаточно хорошее функциональное состояние, хорошо двигается, создаёт много моментов. Но не хватает мастерства, чтобы их реализовать. В четвёртой игре они сделали достаточное количество бросков, а качество пропадать начинает. К чему это? На фоне утомления не так просто принять правильное решение и выполнить его. При хорошем функциональном состоянии техническая подготовка позволяет выполнить. Если немного фон утомления появляется, то и качество начинает теряться — и в принятии решений, и в исполнительском мастерстве.

Я думаю, что в тренерском штабе «Авангарда» тоже взвесили все «за» и «против», поняли, что марафон очень большой, если они хотят дойти до финальных игр плей-офф, и для этого необходимо очень рационально играть. Они стараются использовать ошибки соперника, не активизируя свои действия, и играть по счёту. При счёте 0:0 активность действий была, забили гол, и активность несколько снизилась — ждали возможности использовать момент и забить гол. Тактика выбирается и по сопернику, и по своему состоянию, и по результату матча. Чаще смотрят на табло, чтобы где-то активизировать свои действия в зоне соперника, чтобы больше использовать лидеров, потому что в перерыве времени на их восстановление достаточно. Гибкость, хитрость имеют право на жизнь. И исполнительское мастерство пока у «Авангарда» было выше.

Как дальше будет складываться ситуация? Это очень серьёзная ситуация. Мне приходилось быть в такой ситуации, честно скажу, выйти из неё непросто. «Авангард» разобрал, что приносит успех, могут играть долгий период времени строго-строго-строго, где-то забить гол, использовать ошибку», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.