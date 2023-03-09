Онлайн-трансляция пятого матча серии первого раунда плей-офф «Салават Юлаев» — «Адмирал»

Сегодня, 9 марта, в Уфе пройдёт пятый матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Начало встречи — в 17:00 мск. Счёт в серии равный – 2-2.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ», KHL TV и KHL Prime.

В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча, в которых поделили победы поровну. Кроме того, стоит отметить, что в первой встрече серии плей-офф принял участие нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг. Легионер получил травму в своём первом матче в КХЛ с санкт-петербургским СКА в начале сентября 2022 года и больше участия в регулярном чемпионате КХЛ не принимал.

Первый матч закончился победой «Адмирала» со счётом 2:1 в овертайме. Во второй встрече уфимские хоккеисты взяли уверенный реванш со счётом 5:2. Третий матч остался за дальневосточной командой — 3:2 ОТ. Четвёртый матч выиграл «Салават Юлаев» с минимальным счётом 1:0.