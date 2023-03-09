Онлайн-трансляция пятого матча первого раунда Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск

Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между СКА и минским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.

СКА стал досрочным обладателем Кубка Континента, завоевав этот трофей в третий раз в своей истории. Армейцы стали вторым клубом в истории КХЛ, выигравшим 50 и более матчей. Ранее это удавалось сделать ЦСКА, который одержал 53 победы в 62 играх сезона-2018/2019. СКА набрал 105 очков в текущем сезоне-2022/2023.

В первом матче серии победу одержали минчане со счётом 6:4. Во второй встрече хоккеисты СКА взяли убедительный реванш со счётом 5:2. В третьем матче армейцы крупно обыграли минчан — 4:0. В четвёртом матче волевую победу одержали минчане со счётом 4:2.