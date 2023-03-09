Онлайн-трансляция пятого матча первого раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик»

Сегодня, 9 марта, в Казани пройдёт пятый матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Начало встречи — в 19:30 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL Prime.
Команды ранее дважды встречались между собой в плей-офф Кубка Гагарина (сезон-2012/2013 и сезон-2019/2020). Обе серии пришлись на первый раунд матчей на вылет и закончились всухую в пользу «Ак Барса». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между этими командами три матча из четырёх выиграли казанцы. «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, а «Нефтехимик» — восьмое.
В первом матче неожиданную победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хоккеисты «Нефтехимика». Во втором матче хоккеисты «Ак Барса» взяли реванш — 4:1. Третья встреча также осталась за казанцами — 4:1. В четвёртом матче волевую победу со счётом 4:2 одержал «Нефтехимик».
- 9 марта 2023
-
17:28
-
17:17
-
17:15
-
17:02
-
17:00
-
16:50
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:18
-
16:08
-
15:50
-
15:29
-
15:10
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:32
-
11:06
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45