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Онлайн-трансляция пятого матча первого раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик»

Онлайн-трансляция пятого матча первого раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик»
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Сегодня, 9 марта, в Казани пройдёт пятый матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск

Команды ранее дважды встречались между собой в плей-офф Кубка Гагарина (сезон-2012/2013 и сезон-2019/2020). Обе серии пришлись на первый раунд матчей на вылет и закончились всухую в пользу «Ак Барса». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между этими командами три матча из четырёх выиграли казанцы. «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, а «Нефтехимик» — восьмое.

В первом матче неожиданную победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хоккеисты «Нефтехимика». Во втором матче хоккеисты «Ак Барса» взяли реванш — 4:1. Третья встреча также осталась за казанцами — 4:1. В четвёртом матче волевую победу со счётом 4:2 одержал «Нефтехимик».

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