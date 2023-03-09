Во второй по силе лиге Швеции 15-летний хоккеист оформил хет-трик в дебютном матче

Нападающий Филип Экберг забросил три шайбы в своём первом матче за «Альмтуну» во второй по силе лиге Швеции в матче с «Эстерсундом». Он стал самым молодым автором гола в истории лиги (15 лет и 328 дней), побив рекорд Нильса Хёгландера (16 лет и 8 дней), сообщает шведское издание Expressen.

Сообщается, что хоккеист учится в девятом классе и мечтает играть в НХЛ. Юный нападающий провёл лишь пару тренировок с основной командой. Экберг пропустит школу из-за участия в матче молодёжной команды клуба.

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«Это кажется совершенно нереальным. Год назад я и представить себе не мог. Это просто безумно весело. Заснуть сегодня может быть немного сложно. Наверное, это займёт некоторое время», — цитирует Экберга Expressen.