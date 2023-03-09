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В Чехии не смогли доиграть матч плей-офф. Ледозаливочная машина повредила лёд

В Чехии не смогли доиграть матч плей-офф. Ледозаливочная машина повредила лёд
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Вчера, 8 марта, матч плей-офф Чешской экстралиги между «Оломоуцем» и «Энергией» не был доигран из-за того, что в перерыве между первым и вторым периодами ледозаливочная машина повредила лёд, сообщает iSport.cz.

Ледозаливочная машина оставила на льду глубокую борозду шириной около метра. Судьи матча совместно с игроками обеих команд принимали решение о продолжении матча. Сообщается, что на принятие решения ушло около двух часов, за время которых борозду удалось залатать, однако площадка всё ещё оставалась небезопасной для хоккеистов. Решено было не продолжать матч.

Фото: соцсети «Оломоуца»

В итоге матч был остановлен после первого периода при счёте 2:0 в пользу хозяев. Сегодня, 9 марта, вечером должен состояться второй матч серии. Решение о результате первого матча и его возможной доигровке будет принято в ближайшее время.

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