Сушинский: уровень хоккея в КХЛ упал, отсутствуют звёзды. Отсюда упорные матчи в плей-офф

Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский оценил матчи первого раунда Кубка Гагарина сезона-2022/2023 и посетовал на недостаток мастерства у хоккеистов команд.

«В современной КХЛ отсутствуют звёзды, поэтому такие плотные матчи в плей-офф. Уровень мастерства значительно упал, на результат влияет игра в неравных составах. Индивидуально мало кто может что-то показать. Это и хорошо, и плохо одновременно.

Хорошо, потому что лига выровнялась, плей-офф стал непредсказуем, любая команда может навязать борьбу первым местам. Плохо, потому что уровень хоккея падает, однотипные атаки, слишком много дополнительного времени требуется, чтобы игры были доиграны», — цитирует Сушинского Sport24.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявлял, что благодаря работающему потолку зарплат в КХЛ мы наблюдаем упорные противостояния в первом раунде плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина будет проведено минимум 46 матчей на стадии первого раунда. Это новый рекорд в истории всех розыгрышей плей-офф КХЛ.