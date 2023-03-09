Сушинский: уровень хоккея в КХЛ упал, отсутствуют звёзды. Отсюда упорные матчи в плей-офф

Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский оценил матчи первого раунда Кубка Гагарина сезона-2022/2023 и посетовал на недостаток мастерства у хоккеистов команд.
«В современной КХЛ отсутствуют звёзды, поэтому такие плотные матчи в плей-офф. Уровень мастерства значительно упал, на результат влияет игра в неравных составах. Индивидуально мало кто может что-то показать. Это и хорошо, и плохо одновременно.
Хорошо, потому что лига выровнялась, плей-офф стал непредсказуем, любая команда может навязать борьбу первым местам. Плохо, потому что уровень хоккея падает, однотипные атаки, слишком много дополнительного времени требуется, чтобы игры были доиграны», — цитирует Сушинского Sport24.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявлял, что благодаря работающему потолку зарплат в КХЛ мы наблюдаем упорные противостояния в первом раунде плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина будет проведено минимум 46 матчей на стадии первого раунда. Это новый рекорд в истории всех розыгрышей плей-офф КХЛ.
- 9 марта 2023
-
15:10
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:32
-
11:06
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:49
-
08:21
-
06:04
-
01:24
- 8 марта 2023
-
23:20
-
22:47
-
22:35
-
22:17
-
22:02
-
21:38
-
21:24