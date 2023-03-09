Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Вашингтоне» рассказали об отношении Овечкина к перестройке в клубе в ходе сезона

В «Вашингтоне» рассказали об отношении Овечкина к перестройке в клубе в ходе сезона
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал об итогах встречи с капитаном команды Александром Овечкиным в преддверии дедлайна Национальной хоккейной лиги. Кроме того, специалист рассказал об отношении российского нападающего к перестройке в клубе.

«Ови хочет побеждать, хочет быть конкурентоспособным. Я не думаю, что он рад тому, что Орлов и Хэтэуэй ушли. Я просто рассказал ему о причинах того, что мы сделали, и о том, что ещё, на наш взгляд, придётся сделать.

Важно донести до него, чего мы пытаемся достичь. Не знаю, рад ли он этому. Он больше склонен говорить: «Посмотрим, что произойдёт дальше», — приводит слова Маклеллана The Athletic со ссылкой на программу «Elliot in the Morning».

Новость по теме
«Потеряли ключевых защитников и форвардов». Овечкин оценил шансы «Вашингтона» на плей-офф
Овечкин — король малых рекордов. Почему за каждым его шагом так пристально следят? Овечкин — король малых рекордов. Почему за каждым его шагом так пристально следят?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023