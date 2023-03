В «Вашингтоне» рассказали об отношении Овечкина к перестройке в клубе в ходе сезона

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал об итогах встречи с капитаном команды Александром Овечкиным в преддверии дедлайна Национальной хоккейной лиги. Кроме того, специалист рассказал об отношении российского нападающего к перестройке в клубе.

«Ови хочет побеждать, хочет быть конкурентоспособным. Я не думаю, что он рад тому, что Орлов и Хэтэуэй ушли. Я просто рассказал ему о причинах того, что мы сделали, и о том, что ещё, на наш взгляд, придётся сделать.

Важно донести до него, чего мы пытаемся достичь. Не знаю, рад ли он этому. Он больше склонен говорить: «Посмотрим, что произойдёт дальше», — приводит слова Маклеллана The Athletic со ссылкой на программу «Elliot in the Morning».