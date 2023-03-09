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«Салават Юлаев» – «Адмирал». Пустозёров заменит Санникова, Хо-Сэнг снова в первом звене

«Салават Юлаев» опубликовал состав на сегодняшний домашний матч 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Адмиралом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

По сравнению с предыдущей игрой серии в составе уфимцев есть одно изменение. Алексей Пустозёров сыграет в четвёртом звене вместо Степана Санникова. Джош Хо-Сэнг снова появится в первой тройке нападения с Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелёвым.

Полностью состав «Салавата Юлаева» выглядит так:

Вратарь: Ежов (Кареев)

Коледов – Науменков, Хо-Cэнг – Кадейкин – Шмелёв

Антипин – Мёрфи, Алалыкин – Хмелевский – Кулёмин

Панин – Мухамадуллин, Башкиров – Пименов – Дроздов

Бирюков, Тимкин – Пустозёров – Картаев

Напомним, в прошлом матче, завершившимся во Владивостоке «Салават» одержал победу 1:0.