Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» – «Адмирал». Пустозёров заменит Санникова, Хо-Сэнг снова в первом звене

«Салават Юлаев» – «Адмирал». Пустозёров заменит Санникова, Хо-Сэнг снова в первом звене
Аудио-версия:
Комментарии

«Салават Юлаев» опубликовал состав на сегодняшний домашний матч 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Адмиралом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

По сравнению с предыдущей игрой серии в составе уфимцев есть одно изменение. Алексей Пустозёров сыграет в четвёртом звене вместо Степана Санникова. Джош Хо-Сэнг снова появится в первой тройке нападения с Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелёвым.

Полностью состав «Салавата Юлаева» выглядит так:

Вратарь: Ежов (Кареев)
Коледов – Науменков, Хо-Cэнг – Кадейкин – Шмелёв
Антипин – Мёрфи, Алалыкин – Хмелевский – Кулёмин
Панин – Мухамадуллин, Башкиров – Пименов – Дроздов
Бирюков, Тимкин – Пустозёров – Картаев

Напомним, в прошлом матче, завершившимся во Владивостоке «Салават» одержал победу 1:0.

Новость по теме
Гимаев: «Салават» нестабилен из-за молодых игроков, пока не обладающих кубковым опытом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023