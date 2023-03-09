«Салават Юлаев» – «Адмирал». Пустозёров заменит Санникова, Хо-Сэнг снова в первом звене
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«Салават Юлаев» опубликовал состав на сегодняшний домашний матч 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Адмиралом». Встреча начнётся в 17:00 мск.
По сравнению с предыдущей игрой серии в составе уфимцев есть одно изменение. Алексей Пустозёров сыграет в четвёртом звене вместо Степана Санникова. Джош Хо-Сэнг снова появится в первой тройке нападения с Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелёвым.
Полностью состав «Салавата Юлаева» выглядит так:
Вратарь: Ежов (Кареев)
Коледов – Науменков, Хо-Cэнг – Кадейкин – Шмелёв
Антипин – Мёрфи, Алалыкин – Хмелевский – Кулёмин
Панин – Мухамадуллин, Башкиров – Пименов – Дроздов
Бирюков, Тимкин – Пустозёров – Картаев
Напомним, в прошлом матче, завершившимся во Владивостоке «Салават» одержал победу 1:0.
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