Прошкин: Илья Воробьёв отличается победным опытом, «Металлург» выиграл два Кубка Гагарина

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин рассказал про игру «Металлурга» в серии с «Автомобилистом».
«Металлург» выиграл уже два Кубка Гагарина, это мастеровитая и обученная команда. «Автомобилист» в последние годы пока что ходит в претендентах. Думаю, здесь многое решит игра вратарей, кто меньше ошибок допустит. Конечно, «Металлург» в плане кубкового опыта выглядит солиднее. Нужно прибавлять легионерам магнитогорской команды, от них ждут голов. Что касается тренерского противостояния Ильи Воробьёва и Николая Заварухина, то Илья Петрович, безусловно, отличается своим победным опытом и знанием всех нюансов плей-офф», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Пятый матч серии Кубка Гагарина — 2023 между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится в Екатеринбурге 10 марта и начнётся в 17:00 мск.
- 9 марта 2023
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