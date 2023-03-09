50-летний экс-вратарь «Ак Барса» Брэтуэйт был запасным голкипером в матче АХЛ

50-летний хоккеист Фред Брэтуэйт был запасным вратарём клуба «Хендерсон» в матче АХЛ.
Экс-голкипер «Ак Барса» и «Авангарда», а ныне тренер вратарей «Хендерсона» попал в заявку команды на игру с «Коачелла Вэлли» (3:6). Ворота защищал Исайя Савилль, отразивший 26 бросков из 32.
Напомним, Брэтуэйт, становившийся с казанцами чемпионом России в 2006 году, завершил карьеру после сезона-2011/2012, в котором играл в Германии за «Мангейм». Отметим, что Фред уже попадал в заявку «Хендерсона» в апреле 2021 года.
Из-за локаута в НХЛ в сезоне 2004/05 Брэтуэйт играл в российской суперлиге за казанский «Ак Барс». Он оставался в России в течение двух сезонов, в 2006 году вернулся в Северную Америку. В декабре 2007 года, заключил контракт с омским «Авангардом».
- 9 марта 2023
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