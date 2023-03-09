«Ак Барс» выиграл суд у блогера, выбежавшего на лёд. С него взыщут 500 тыс. рублей

«Ак Барс» выиграл суд у блогера Талипа Миннегалиева, который выбежал на лёд «Татнефть Арены» во время матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (5:2) 17 ноября 2022 года.

Мамадышский районный суд сегодня поддержал иск казанского клуба к блогеру, сообщает «БИЗНЕС Online». Суд принял решение взыскать с пранкера 500 тыс. рублей – именно на такую сумму клуб «Ак Барс» оштрафовала КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На суд Миннегалиев пришёл без адвоката и заявил представителя, который должен был защищать его интересы в суде по видеосвязи. Он приобщил к делу электронный билет на чужое имя, а также утверждал, что билет был куплен на второй сектор, а прыжок на лёд был совершён около шестого сектора.

Кроме того, на суде блогер пояснил, что уже понёс наказание за своё правонарушение. После инцидента Миннегалиева взяли под административный арест на 10 суток, а также запретили посещать спортивные мероприятия на всей территории России в течение года.