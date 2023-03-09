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«Адмирал» забил на первой минуте матча с «Салаватом». Гол засчитали после видеопросмотра

«Адмирал» забил на первой минуте матча с «Салаватом». Гол засчитали после видеопросмотра
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В эти минуты в Уфе проходит матч в рамках розыгрыша Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

На первой минуте матча заброшенной шайбой отметился Александр Шевченко с передач Антона Берлёва и Николая Чебыкина. После гола тренерский штаб уфимского клуба взял запрос на положение вне игры. После видеопросмотра судьи засчитали шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Салават» за этот запрос был наказан двумя минутами штрафа за задержку игры. Удаление реализовал Данил Файзуллин с передач Рудольфа Червены и Михала Криштофа на второй минуте матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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