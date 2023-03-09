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«Адмирал» дважды забил «Салавату», установив рекорд скорострельности плей-офф КХЛ

«Адмирал» дважды забил «Салавату», установив рекорд скорострельности плей-офф КХЛ
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В эти минуты в Уфе проходит матч в рамках розыгрыша Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, голы дальневосточников за 1:26 с начала игры – новый рекорд скорострельности в матчах плей-офф для одной команды. Рекорд для двух команд был установлен в Кубке Гагарина-2016, когда «Салават Юлаев» и «Ак Барс обменялись голами за 1:05 после стартового вбрасывания.

На первой минуте матча заброшенной шайбой отметился Александр Шевченко. После гола тренерский штаб уфимского клуба взял запрос на положение вне игры. В итоге судьи засчитали шайбу. «Салават» за этот запрос был наказан двумя минутами штрафа за задержку игры. Удаление реализовал Данил Файзуллин.

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