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Форвард «Салавата» Кадейкин получил травму в матче с «Адмиралом» и ушёл в раздевалку

Форвард «Салавата» Кадейкин получил травму в матче с «Адмиралом» и ушёл в раздевалку
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В эти минуты в Уфе проходит матч в рамках розыгрыша Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу гостей.

В одном из эпизодов второй двадцатиминутки нападающий первого звена уфимцев Александр Кадейкин получил травму ноги и ушёл в раздевалку. 29-летний форвард не мог наступать на правую ногу.

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Кадейкин сыграл в плей-офф четыре встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В регулярном сезоне на счету Александра 39 (13+26) результативных баллов за 68 матчей.

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.

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