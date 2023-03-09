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КХЛ объяснила засчитанный после видеопросмотра гол «Адмирала» в матче с «Салаватом»

КХЛ объяснила засчитанный после видеопросмотра гол «Адмирала» в матче с «Салаватом»
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Континентальная хоккейная лига на своём сайте объяснила засчитанный после видеопросмотра гол «Адмирала» в матче с «Салаватом» (после второго периода счёт 3:2 в пользу дальневосточников) в первом периоде.

«На первой минуте игры после взятия ворот, произведённого игроком «Адмирала» Александром Шевченко, главный тренер «Салавата Юлаева» взял запрос на положение «вне игры».

В результате видеопросмотра определено: конёк атакующего хоккеиста и шайба одновременно пересекли синюю линию перед взятием ворот, положения «вне игры» не было, хороший гол», — говорится в сообщении.

ВИДЕО

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск.

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