«Салават» спас игру с «Адмиралом» за девять секунд до конца третьего периода

В эти минуты в Уфе проходит матч в рамках розыгрыша Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». После третьего периода счёт 3:3.

Уфимский клуб совершил камбэк в матче. За девять секунд до конца третьего периода в большинстве «Салават Юлаев» сравнял счёт в игре. Шайбу на свой счёт записал Алексей Пустозёров с передач Сергея Шмелёва и Райана Мёрфи. Пустозёров сыграл на добивании на «пятачке».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.