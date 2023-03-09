«Салават» спас игру с «Адмиралом» за девять секунд до конца третьего периода
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В эти минуты в Уфе проходит матч в рамках розыгрыша Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». После третьего периода счёт 3:3.
Уфимский клуб совершил камбэк в матче. За девять секунд до конца третьего периода в большинстве «Салават Юлаев» сравнял счёт в игре. Шайбу на свой счёт записал Алексей Пустозёров с передач Сергея Шмелёва и Райана Мёрфи. Пустозёров сыграл на добивании на «пятачке».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.
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