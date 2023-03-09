«Адмирал» упустил преимущество в 3 шайбы, но обыграл «Салават» и в шаге от победы в серии

В Уфе завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости. Счёт в серии – 3-2 в пользу дальневосточников.

На 52-й секунде первого периода счёт в матче открыл Александр Шевченко с передач Антона Берлёва и Николая Чебыкина. Менее чем через минуту Данил Файзуллин с передач Рудольфа Червены и Михала Криштофа удвоил преимущество гостей.

На четвёртой минуте второго периода Юрий Паутов с передач Даниила Гутика и Антона Берлёва сделал счёт 3:0. На 13-й минуте периода Михаил Науменков размочил счёт с передачи Сергея Шмелёва. Через минуту вторую шайбу уфимцев забросил Алексей Пустозёров с передач Александра Хмелевски и Сергея Шмелёва.

За девять секунд до конца третьего периода Пустозёров восстановил равенство в счёте с передач Сергея Шмелёва и Райана Мёрфи.

В овертайме победу гостям принёс бросок Александра Шевченко, оформившего дубль.

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Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.