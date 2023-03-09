«Адмирал» победил в трёх овертаймах в серии с «Салаватом»

В Уфе завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости. Счёт в серии – 3-2 в пользу дальневосточников.

Уже третий раз в ходе этой серии плей-офф судьба матча решалась в овертайме. В первой и третьих встречах «Адмирал» также побеждал в дополнительное время (2:1 ОТ, 3:2 ОТ). «Салават» во втором и четвёртом матче выигрывал в основное время (5:2 и 1:0).

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.