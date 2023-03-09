Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» впервые в своей истории выиграл три матча в одной серии Кубка Гагарина

«Адмирал» впервые в своей истории выиграл три матча в одной серии Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» встречался на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости. Счёт в серии – 3-2 в пользу дальневосточников.

«Адмирал» впервые в своей истории выиграл три матча в одной серии Кубка Гагарина. До этого у него были максимум две победы в розыгрыше плей-офф 2017 года. В серии с омским «Авангардом» дальневосточники уступили со счётом 2-4. «Моряки» тогда одержали две победы на своём льду (4:3, 3:2 ОТ).

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.

Новость по теме
«Адмирал» победил в трёх овертаймах в серии с «Салаватом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023