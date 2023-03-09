В Уфе завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» встречался на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости. Счёт в серии – 3-2 в пользу дальневосточников.
«Адмирал» впервые в своей истории выиграл три матча в одной серии Кубка Гагарина. До этого у него были максимум две победы в розыгрыше плей-офф 2017 года. В серии с омским «Авангардом» дальневосточники уступили со счётом 2-4. «Моряки» тогда одержали две победы на своём льду (4:3, 3:2 ОТ).
Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.
- 9 марта 2023
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