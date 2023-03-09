Тренер «Адмирала»: 300 тыс. положите, и я могу пройтись по многим удалениям

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) не стал отвечать на вопрос про возможное удаление в первом периоде перед дебютной шайбой дальневосточников в матче.

Журналист: В первом голе был офсайд и момент с зацепом Науменкова. Не считаете, что вам повезло?

Тамбиев: Вы вытаскиваете из меня, чтобы я по всем удалениям пошёл? Вы 300 тыс. положите, и я могу пройтись по многим удалениям. Так что давайте не будем. Не такие вы богатые? Тогда о чём мы говорим, — передаёт слова журналиста и Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.