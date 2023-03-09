Генеральный директор «Салавата» пообещал победить в шестом матче серии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале подвёл итог встречи с «Адмиралом» (3:4 ОТ) в Кубке Гагарина.

«Драматический матч. Удача сегодня была не с нами. Ребята бились до конца. Большие молодцы. В шестом матче обязательно победим», — написал Баширов.

Напомним, в сегодняшнем домашнем матче уфимцы уступали дальневосточникам по ходу встречи 0:3, но смогли спастись за девять секунд до конца третьего периода. В овертайме бросок Александра Шевченко принёс победу гостям.

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.