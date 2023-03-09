Главный тренер «Салавата» ответил на вопрос о состоянии получивших травмы лидеров
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Адмирала» (3:4 ОТ) ответил на вопрос о состоянии получивших травмы лидеров уфимского клуба.
«Доволен командой, что проявила характер, сравняла. В овертайме соперник был более удачлив. Дроздов и Кадейкин сейчас обследуются, наутро будет более чёткая картина. Будем думать, как перестраховываться, кого брать на выезд», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.
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