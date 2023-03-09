Главный тренер «Салавата» — о просмотре гола «Адмирала»: на нашем видео вне игры

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Адмирала» (3:4 ОТ) прокомментировал первый гол гостей, который засчитали после видеопросмотра.

«Арбитры не объяснили отсутствие удаления Чебыкина на Науменкове. Первые смены не были провальными. На нашем видео было вне игры. Это же было определяющее – они вошли в зону, было вне игры. Они забили гол, мы взяли запрос, они забили второй. Команда была готова», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шестой матч в серии Кубка Гагарина — 2023 между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт во Владивостоке 11 марта. Игра начнётся в 10:00 мск. Если понадобится провести седьмую встречу, то она состоится в Уфе 13 марта и начнётся в 17:00 мск.



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